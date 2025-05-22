Учения Formidable Shield 2025 проходят в зоне Полярного круга.

Военнослужащие 5-го батальона 4-го полка противовоздушной обороны присоединились к учениям НАТО под наименованием Formidable Shield 2025 («Грозный щит»), в рамках которых испытали новую систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия - SGT STOUT, известную ранее как M-SHORAD. Об этом сообщается на сайте Армии Соединённых Штатов Америки.

SGT STOUT базируется на шасси Stryker A1, позволяя сохранять манёвренность при отражении воздушных атак. Система оснащена ракетами AGM-114 Hellfire, Stinger и 30-мм пушкой.

Как сообщается на сайте американской армии, военнослужащие отрабатывали отражение атак беспилотных летательных аппаратов, имитирующих угрозу на малой высоте. Экипаж отражал угрозы как в пешем порядке, так и с использованием вооружений системы. В пример приводится ситуация, когда военнослужащий не смог поразить воздушную цель, а экипаж SGT STOUT отработал по ней ракетой Stinger.

Отмечается, что применение SGT STOUT отражает уроки современных военных конфликтов где беспилотники, крылатые ракеты и другие низколетящие угрозы указывают на актуальность мобильных средств противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.