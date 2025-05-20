Связано это с отраслевым предупреждениям Минторга США, в котором Вашингтон высказался против распространения китайской микроэлектроники.

Неделю назад Министерство торговли Соединённых Штатов Америки обнародовало отраслевое предупреждение, в котором американские власти высказались против распространения китайской микроэлектроники, особенно произведённой компанией Huawei.

Министерство торговли Китая отреагировало на запрос журналиста с просьбой прокомментировать заявление Вашингтона. В Пекине подчеркнули, что такие действия со стороны американских властей подрывают консенсус, достигнутый на переговорах в Женеве, в связи с чем китайское правительство призывает Соединённые Штаты Америки исправить свои ошибки.

Ведомство акцентирует внимание на том, что Вашингтон злоупотребляет мерами экспортного контроля по отношению к китайской продукции, используя их как метод запугивания. Китайские власти считают, что американские действия наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, подрывают стабильность мирового производства и цепочки поставок полупроводников, чем негативно влияют на международные научные и технологические инновации. Однако в Китае уверены, что Вашингтон своим протекционистским подходом в конечном итоге снизит конкурентоспособность, чем навредит себе же.

Китайские власти подтвердили готовность предпринять решительные меры по защите своих интересов, если Соединённые Штаты Америки продолжат наносить существенный ущерб китайских компаниям. Китай отдаёт приоритет решению разногласий путём консультаций.

Стоит напомнить, что в Женеве проходили переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Китаем на высоком уровне. Стороны договорились продолжить консультации, чтобы достигнуть торгового соглашения.