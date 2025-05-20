Он подчеркнул, что для Киева это «красные линии».

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина американский президент на своей странице в Truth Social сообщил о готовности сторон продвигаться по вопросам прекращения огня и мирного соглашения. Российский президент подтвердил возможность разработки меморандума о прекращении огня в ходе прямых переговоров. Как известно, до этого российские власти требовали вывода украинских войск из четырёх спорных регионов в их административных границах.

Владимир Зеленский заявил, что Киев не отдаст приказ о выводе войск с украинских территорий. Он объясняет, что это его конституционный долг, защищать территориальную целостность, поэтому никто не будет сдавать земли или людей. Зеленский утверждает, что этот момент неоднократно обсуждался с Дональдом Трампом и его командой.

Зеленский добавил, что если Россия всё-таки поставит за столом переговоров условие о выводе войск - значит российские власти выступают против прекращения огня, потому что в Москве чётко понимают, как Киев относится к таким требованиям.

Помимо этого, Владимир Зеленский вновь поднял вопрос вступления в НАТО, когда речь зашла о возможности нейтрального статуса Украины. Он подчеркнул, что участие страны в военных блоках определено Конституцией, а там, в свою очередь, указан курс на вступление в североатлантический альянс. До недавних пор Зеленский перестал упоминать вопрос членства в НАТО, признав невозможность вступления в ближайшем будущем.