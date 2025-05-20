Политик дважды созванивался с американским президентом.

Владимир Зеленский по итогам первого телефонного разговора с Дональдом Трампом вышел на брифинг, где рассказал, что обратился к американскому президенту с просьбой не договариваться с Владимиром Путиным по поводу Украины без участия Киева. Он подчеркнул, что для украинских властей это является принципиальным моментом.

Позже Зеленский в своём Telegram-канале рассказал о подробностях второго телефонного разговора с Трампом после его контактов с Путиным. Тогда американский президент поделился с украинским и европейскими лидерами итогами переговоров. Зеленский пришёл к выводу, что для Дональда Трампа важнейшим является достижение прямых переговоров между Украиной и Россией. По его словам, американский президент будет ждать сигналов от Москвы о том, в какой форме может быть прекращение огня и какие-то следующие шаги будут предприняты.

Во время второго телефонного разговора Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа о том, что если предложения России не получат поддержки со стороны Киева, украинские власти должны обсудить их более подробно. Он также указал на важность того, чтобы нежелание Москвы идти на диалог и смягчать свои требования расценивалось Вашингтоном как затягивание военного конфликта и, соответственно, поводом для введения новых санкций.

Зеленский заключил, что всё это лишь общие вопросы, поэтому он обсуждает возможность проведения новой встречи в Стамбуле, Ватикане или Швейцарии, где будут присутствовать команды сразу четырёх сторон - США, России, Украины и Европы.