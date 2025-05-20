Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в X после своего разговора с Трампом, поделившимся итогами переговоров с Путиным.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Дональдом Трампом опубликовал на своей странице в социально сети X пост, в котором поблагодарила американского президента за его усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

По её словам, прошёл хороший разговор с европейскими лидерами (Макроном, Мерцем, Мелони, Стуббом, Зеленским) и американским президентом, в ходе которого Дональд Трамп отчитался о своих переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Она подчеркнула важность того, чтобы Соединённые Штаты Америки продолжали прилагать усилия для достижения всеобъемлющего прекращения огня между Украиной и Россией.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен пообещала поддерживать Владимира Зеленского в попытках достичь прочного мира между Украиной и Россией.

Сам Дональд Трамп на своей странице в Truth Social положительно оценил разговор с Путиным, сообщив, что стороны немедленно начнут договариваться о прекращении огня и урегулировании российско-украинского конфликта в целом. Каких-либо конкретных сроков для достижения соответствующих договорённостей американский президент не обозначил.