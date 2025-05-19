Политики также обсуждали возможность санкционного давления на Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони и Фридрихом Мерцем провели телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Reuters, ранее информировавшее о запланированных европейцами контактов с американским президентом Дональдом Трампом перед его разговором с Владимиром Путиным.

Отмечается, что политики обсуждали российско-украинский конфликт и необходимость всеобъемлющего прекращения огня. Лидеры затронули вопрос санкционного давления, допустив его в том случае, если Москва не будет принимать серьёзное участие в переговорах и не согласится на прекращение огня.

Эмманюэль Макрон опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором подтвердил проведение разговора между Соединёнными Штатами Америки и Европой. Он подчеркнул, что уже сегодня Путин должен доказать свою приверженность мирному урегулированию, согласившись на 30-дневное прекращение огня, предложенное Дональдом Трампом и поддержанное Украиной и Европой.

Как известно, Дональд Трамп созвонится с Владимиром Путиным уже сегодня вечером, после чего проведёт разговор с Владимиром Зеленским. В Вашингтоне рассчитывают на успех.