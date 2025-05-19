В Риме огорчены, что их не пригласили за стол переговоров.

Издание Financial Times пишет о внутреннем конфликте в Европе на фоне российско-украинских переговоров, в которых непрямое участие принимают европейские страны - Франция, Великобритания, Германия и Польша. Спор возник из-за того, что за стол переговоров не пригласили Италию, которая в своё время не поддержала инициативу Парижа и Лондона по отправке европейских войск на территорию Украины.

По данным издания, между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном возникла напряжённость, поскольку итальянский политик связывает исключение Рима из переговоров с её позицией относительно отправки войск. Макрон же обвинил Мелони в распространении ложной информацию, заверив, что развёртывание вооружённых сил не обсуждалось.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл встречу с итальянским премьером несколько дней назад, постаравшись разрядить ситуацию - сообщает Financial Times. Политики сошлись на том, что Италия должна играть определённую роль в переговорах Украины и России.

Ранее Мерц после встречи с Мелони заявил, что в Европе не обсуждают отправку своих войск на украинские территории, считая приоритетом всеобъемлющее прекращение огня. Тогда Мелони подчеркнула, что она изначально не поддерживала идею отправки европейских войск по инициативе Великобритании и Франции.