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Nacvark
FT: Между Италией и Францией возник конфликт, связанный с переговорами по Украине
В Риме огорчены, что их не пригласили за стол переговоров.

Издание Financial Times пишет о внутреннем конфликте в Европе на фоне российско-украинских переговоров, в которых непрямое участие принимают европейские страны - Франция, Великобритания, Германия и Польша. Спор возник из-за того, что за стол переговоров не пригласили Италию, которая в своё время не поддержала инициативу Парижа и Лондона по отправке европейских войск на территорию Украины.

По данным издания, между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном возникла напряжённость, поскольку итальянский политик связывает исключение Рима из переговоров с её позицией относительно отправки войск. Макрон же обвинил Мелони в распространении ложной информацию, заверив, что развёртывание вооружённых сил не обсуждалось.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл встречу с итальянским премьером несколько дней назад, постаравшись разрядить ситуацию - сообщает Financial Times. Политики сошлись на том, что Италия должна играть определённую роль в переговорах Украины и России.

Ранее Мерц после встречи с Мелони заявил, что в Европе не обсуждают отправку своих войск на украинские территории, считая приоритетом всеобъемлющее прекращение огня. Тогда Мелони подчеркнула, что она изначально не поддерживала идею отправки европейских войск по инициативе Великобритании и Франции.

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#германия #европа #франция #италия #макрон #мерц #мелони
Источник: ft.com
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