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Nacvark
Мерц заявил, что возможность отправки военных НАТО или ЕС на территорию Украины не обсуждается
По его словам, сейчас все сосредоточены на прекращении огня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что возможность отправки военных из стран НАТО или Европейского союза на территорию Украины не рассматривается.

Немецкий канцлер заверил, что нет никакого решения по этому поводу и даже обсуждения не ведутся. По его словам, это вне политического контекста и нет причин обсуждать данную тему.

Мерц утверждает, что сейчас все усилия Европы сосредоточены над достижением всеобъемлющего прекращения огня между Россией и Украиной.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что изначально скептически относилась к размещению на территории Украины войск из стран НАТО. По её мнению, такие гарантии безопасности сложны в реализации, не несут реальной пользы и создают дополнительные риски. Итальянский премьер предлагает предоставить Украине гарантии безопасности от всего североатлантического альянса наподобие тех, что применимы к странам-участникам. Как известно, пятая статья Вашингтонского договора хоть и предусматривает положение о коллективной обороне, но обязательство по оказанию помощи в случае нападения может выражаться как отправкой войск, так и поставками оружия или обычными консультациями.

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#украина #нато #германия #евросоюз #фридрих мерц
Источник: tass.ru
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