Страна имеет шансы стать членом уже в 2030 году, если её заявку одобрят другие страны-участники.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Европейский союз, куда Брюссель пытается присоединить страну в ускоренном порядке.

Венгерский министр объясняет, что Украина гораздо меньше соответствует европейским стандартам, чем государства Западных Балкан, претендующие на членство уже пятнадцать лет - Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония. Сийярто подчёркивает, что Украина является самой коррумпированной страной в Европе. По его словам, если впустить страну в Европейский союз, то сообщество станет местом, где появится так называемая «украинская мафия».

Петер Сийярто также напоминает о том, что Украина по-прежнему находится в состоянии военного конфликта с Россией. Венгерский министр считает, что интеграция страны в Европейский союз в рамках ускоренной процедуры подтолкнёт сообщество к прямому конфликту с Россией.

Как известно, в 2030 году Европейская комиссия перед завершением своих полномочий хочет провести новое расширение Европейского союза. В качестве ключевых претендентов на членство - Украина и Молдавия, получившие статус кандидатов относительно недавно - в 2022 году. Однако для принятия этих стран необходимо согласие всех стран-участников и успешное завершение переговоров по вступлению.