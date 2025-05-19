Не уточняется, о чём именно идёт речь, но его пресс-служба ссылается на подписанную ресурсную сделку.

Вчера состоялась первая встрече Владимира Зеленского с Джеем Ди Вэнсом после незадавшегося визита в Белый дом. В пресс-службе Зеленского утверждают, что политики обсуждали российско-украинский конфликт, переговоры в Стамбуле, санкционное давление и сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе.

На сайте Зеленского уделяют отдельное внимание соглашению об экономическом партнёрстве между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, в рамках которого Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах. Не уточняется, о чём именно идёт речь - новых запросах на приобретение оружия или его совместное производство.

Стоит напомнить, что подписанное Вашингтоном и Киевом экономическое соглашение предусматривает пункт, в котором оказываемая Украине американская военная помощь засчитывается в счёт вклада Соединённых Штатов Америки в совместный инвестиционный фонд. Иначе говоря, американские власти могут не вкладывать свои деньги фонд, а поставлять устаревшее оружие Украине со своих складов, в то время как Киев в будущем, обязан внести уже реальные деньги от доходов с добычи полезных ископаемых.