Правительство Кира Стармера пытается восстановить связи с сообществом после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что британское правительство уже на следующей неделе готово согласовать сделку об углублении партнёрство с Европейским союзом, тем самым облегчив торговлю. В Лондоне пытаются сгладить последствия Brexit (выхода из Европейского союза) в 2020 году.

Глава британского правительства планирует в начале следующей недели встретится с европейским руководством в Лондоне, чтобы перезагрузить отношения с Европейским союзом. Предполагается, что новая сделка улучшит ситуацию для британских производителей и экспортёров.

Стармер утверждает, что новая сделка отвечает национальным интересам Великобритании и способствует экономическому росту, увеличению количества рабочих мест, а также свободному пересечению границ с европейскими странами. Помимо этого, ожидается снижение стоимости электроэнергии.

Reuters акцентируют внимание на том, что прошедший пять лет назад Brexit вызывает всё меньше одобрения со стороны британцев. Несмотря на то, что страна сэкономила миллионы фунтов стерлингов, прекратив финансирование сообщества, её экономика переживает не самые лучшие времена.