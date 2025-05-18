Британские власти будут ориентироваться на модель гражданского ополчения, существовавшего с 1940 по 1945 годы.

Правительство Великобритании планирует создать силы самообороны, состоящие из добровольцев, чтобы обеспечить защиту государства от «вражеских стран и террористов» в соответствии с правительственной стратегией и моделью добровольческих формирований времён Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Times.

Местные добровольческие силы обороны (Home Guard) - гражданское ополчение, действовавшее в Великобритании с 1940 по 1945 годы на фоне угрозы наземного вторжения со стороны нацистской Германии. Ополчение состояло из числа граждан, освобождённых от прохождения военной службы в регулярной армии. Добровольцы взяли на себя вспомогательные функции армии.



В отличие от добровольческих формирований 20 века, новые силы самообороны будут состоять из нескольких тысяч человек, которые встанут на защиту атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, интернет-кабелей и других объектов критической инфраструктуры.

Предполагается, что министерство обороны страны разработает соответствующие механизмы для создания сил самообороны уже в ближайшие месяцы. Добровольческие формирования являются частью правительственной стратегии, сосредоточенной на проблемах внутренней безопасности с учётом усиления напряжённости в отношениях с Россией, Ираном и Северной Кореей.