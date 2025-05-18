Страна попала под американские санкции из-за приобретения российских систем в 2017 году. Последствия ощутимы до сих пор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит местное издание TRT Haber, заявил, что администрация Дональда Трампа согласилась смягчить введённые против Анкары ограничения из-за приобретения российских систем С-400.

Турецкий президент выразил надежду, что власти страны смогут разобраться с ограничениями, введёнными Вашингтоном в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Глава Турции обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом и американским послом в Анкаре Томасом Бараком.

Эрдоган считает, что между двумя крупнейшими странами-участниками НАТО не должно существовать каких-либо ограничений для сотрудничества в оборонной промышленности.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, первые из которых были доставлены уже в 2019 году. В том же году Соединённые Штаты Америки исключили Анкару из программы поставок F-35, поскольку страна отказалась отдать предпочтение американским системам противовоздушной обороны Patriot. С тех пор турецкие власти пытаются найти замену американским истребителям, но до сих пор не смогли найти эффективное решение.