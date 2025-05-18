Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит местное издание TRT Haber, заявил, что администрация Дональда Трампа согласилась смягчить введённые против Анкары ограничения из-за приобретения российских систем С-400.
Турецкий президент выразил надежду, что власти страны смогут разобраться с ограничениями, введёнными Вашингтоном в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Глава Турции обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом и американским послом в Анкаре Томасом Бараком.
Эрдоган считает, что между двумя крупнейшими странами-участниками НАТО не должно существовать каких-либо ограничений для сотрудничества в оборонной промышленности.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, первые из которых были доставлены уже в 2019 году. В том же году Соединённые Штаты Америки исключили Анкару из программы поставок F-35, поскольку страна отказалась отдать предпочтение американским системам противовоздушной обороны Patriot. С тех пор турецкие власти пытаются найти замену американским истребителям, но до сих пор не смогли найти эффективное решение.