Запасы оцениваются в 30 миллиардов долларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит местное издание Hurriyet, заявил, что позавчера на месторождении Гектепе-3 (Чёрное море) турецкие компании обнаружили запасы газа общим объёмом 75 миллиардов кубометров. Работы по бурению скважин начались 27 марта и завершились 16 мая (49 дней) на глубине 3,5 тысячи метров.

Турецкий президент объясняет, что расширение газового месторождения позволит обеспечивать газом все дома в Турции в течение следующих трёх с половиной лет. Запасы оцениваются в 30 миллиардов долларов.

Эрдоган утверждает, что текущие газовые месторождения в Чёрном море позволяют обеспечить четыре миллиона квартир за счёт добываемых 9,5 миллиардов кубометров газа. Уже через три года показатели планируют увеличить в четыре раза, продолжив разработку месторождений до тех пор, пока Турция не достигнет полной энергетической независимости.

В 2021 году Реджеп Тайип Эрдоган сообщал об обнаружении в Чёрном море газового месторождения объёмом 135 миллиардов кубометров. Общий объём обнаруженных турецкими компаниями газовых месторождений тогда составлял 540 миллиардов кубометров. При этом страна продолжает импортировать газ из России, а в 2024 году общий импорт составил 21,5 миллиардов кубометров газа.