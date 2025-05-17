Организация считает, что правительство и парламент страны не способны решить ситуацию.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Соединённых Штатов Америки со значения AAA (максимальный уровень надёжности заёмщика) до AA1 (высокий уровень надёжности заёмщика), выразив обеспокоенность из-за растущего государственного долга страны. При этом прогноз роста государственного долга изменили с «негативного» на» стабильный».

В Moody's объясняют, что американское правительство и Конгресс не смогли договориться о мерах по снижению бюджетного дефицита путём сокращения расходов в процентном соотношении. Как итог, агентство ожидает рост государственного долга страны до 134% от ВВП уже к 2035 году. Сейчас государственный долг страны равен 36 триллионам долларов (98%).

Reuters приводит слова бывшего старшего экономического советника Трампа Стивена Мура, который раскритиковал решение Moody's, задавшись вопросом: «Если облигации госдолга США не актив класса ААА, то что тогда является таковым?». Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг аналогично подверг критике рейтинговое агентство, назвав его главного аналитического экономиста Марка Занди политическим оппонентом Трампа.

Несмотря на целенаправленную политику Дональда Трампа по снижению расходов, реального их снижения не произошло. Департамент эффективности правительства (DOGE) сэкономил лишь небольшое количество средств, а торговые тарифы хоть и позволили заработать, но не без издержек для рынка. В то же время новая администрация не подаёт сигналов о реальном сокращении расходов, поскольку бюджет Пентагона, равный 886 миллиардам долларов в 2024 году, вырастет до одного триллиона долларов, что девальвирует усилия DOGE по сокращению расходов.