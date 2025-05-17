Американская ракета способна поражать объекты на расстоянии до двух тысяч километров со скоростью 3 Маха.

Военно-морские силы Германии работают над повышением боеспособности своего флота, рассматривая важность использования более мощных и дальнобойных средств поражения. Об этом сообщает издание Harkpunkt, приводя слова инспектора ВМС вице-адмирала Яна Кристиана Каака.

Немецкий офицер сообщает, что в настоящий момент флот обсуждает возможность приобретения американских ракет класса «Томагавк», разработанных ещё в 1980-х году. Несмотря на это, ракета при относительно небольшой стоимости по западным меркам (1,9 млн долларов) поражает объекты на расстоянии до двух тысяч километров, со скоростью 3 Маха у цели. По тактико-техническим характеристикам американская ракета сравнима с российской «Калибр», но имеет большую дальность поражения и скорость полёта у цели.

Вице-адмирал утверждает, что немецкий флот оснащён противокорабельными ракетами RBS-15, которые также могут поражать наземные цели, но они имеют недостаточную дальность, чтобы наносить удары в глубину территорий, как это делает «Томагавк». Исходя из этого, в ВМС Германии планируют в краткосрочной перспективе расширить возможности подразделений, особенно на субмаринах, по нанесению ударов.

Ещё в прошлом году стало известно о планах Соединённых Штатов Америка разместить в Германии ракеты «Томагавк» в 2026 году. Пока непонятно, являются ли планы актуальными, поскольку с тех пор политический курс Вашингтона потерпел изменения.