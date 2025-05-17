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Nacvark
NBC News: США готовы вернуть Ливии доступ к миллиардам долларов в обмен на принятие палестинцев
Предполагается, что Вашингтон может предложить стране принять один миллион палестинцев из сектора Газа, воспользовавшись давним козырем.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме работают над планом постоянного переселения палестинцев из сектора Газа в Ливию. Отмечается, что африканское государство может принять до одного миллиона палестинцев.

По данным издания, взамен Соединённые Штаты Америки могут вернуть ливийским властям доступ к миллиардам долларов, замороженных более десяти лет назад. Источники издания утверждают, что план рассматривается достаточно серьёзно, а также обсуждался американскими властями с руководством Ливии. При этом окончательного соглашения по данному вопросу нет.

Представители Соединённых Штатов Америки опровергли информацию NBC, назвав ситуацию на месте несостоятельной для такого плана. В Израиле отказались от комментариев. В ХАМАС не знают ничего о плане, но заверили, что палестинцы не желают переселяться в другую страну.

Учитывая комментарий американского чиновника, можно предположить, что план неактуален лишь на данный момент, пока нет возможности заключить мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, начав восстановление анклава в рамках плана Дональда Трампа. В случае же, если Вашингтон сможет воплотить свой план по восстановлению Газы, вопрос переселения палестинского народа в иностранные государства вновь станет актуальным.

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#сша #ливия
Источник: nbcnews.com
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