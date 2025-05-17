Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные Евростата.

В марте 2025 года Франция стала рекордным импортёром российского газа из числа стран-участников Европейского союза. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на данные Евростата.

В начале весны французские компании импортировали газ из России общей стоимостью 464,9 миллионов евро. Отмечается, что последний раз такой высокий уровень импорта Францией российского газа фиксировался в декабре 2022 года, когда было потрачено на закупки 476,3 миллиона евро.

Второе место в списке занимает Венгрия, импортировавшая российский газ на 248 миллионов евро. Испания в марте нарастила свои поставки в 1,7 раза, то есть до 141 миллионов евро. В странах Бенилюкса ситуация неоднозначная: Нидерланды увеличили импорт российского газа на 16% (131 миллиона евро), когда Бельгия снизила закупки на 58% - до 92 миллионов евро. Греция вовсе сократила поставки российского газа на 70%.

Остальные страны-участники Европейского союза потратили на импорт российского газа 25 миллионов евро в общей сумме. Италия не импортировала российский газ, что, как пишет «РИА Новости», произошло впервые с 2008 года.