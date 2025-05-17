Однако он предпочёл бы не прибегать к таким мерам.

Дональд Трамп в эфире Fox News утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, может ли он ввести санкции против России, если российско-украинский конфликт продолжится. По его словам, такие санкции будут «разрушительными».

Американский президент подчеркнул, что предпочёл бы не делать этого, поскольку у России и так сложная экономическая ситуация, на фоне падения стоимости нефти и, соответственно, доходов от её продажи. Политик предложил посмотреть, что будет дальше, хотя сам он верит в возможность заключения мирного соглашения. Насчёт критики в адрес Москвы относительно неполной вовлечённости в переговоры, он считает, что российское руководство, в частности, Владимир Путин, уже находятся за столом переговоров.

Трамп также признал сложность ситуации с Владимиром Зеленским, который не имеет козырей в переговорах с Россией. Он не отказывается от своих слов о том, что украинский президент является «величайшим торгашом в мире». Более того, он считает, что Зеленский преуспел его самого в этом, поскольку Украине удалось за три года получить от Запада помощь на шестьсот миллиардов долларов.