По его словам, произойти это может в ближайшие часы или дни.

Вчера между Украиной и Россией прошёл раунд переговоров в Стамбуле. Несмотря на достигнутые договорённости о продолжении диалога и обмена пленными, всё указывает на отсутствие какого-либо консенсуса между сторонами, когда вопрос идёт о прекращении огня и границах. Американский президент Дональд Трамп, активно призывавший Киев и Москву начать прямые переговоры, сохраняет режим тишины после переговорного раунда в Стамбуле.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит BFMTV, заявил, что Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским руководством уже в ближайшие часы или дни. Он хочет прояснить ситуацию с переговорами и попытаться двигаться вперёд.

Французский президент также подтвердил свою прежнюю приверженность 30-дневному всеобъемлющему прекращению огня. Макрон называет неприемлемым тот факт, что в Москве отказываются соглашаться на прекращение огня, хотя страны начали прямые переговоры в Турции.

Эмманюэль Макрон в очередной раз выразил сожаление из-за того, что Украина и Россия не проводят переговоры на уровне глав государств.