Озвучивать российские требования в Киеве отказались.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, чьи слова приводит издание Sky News, по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что Россия озвучила ряд вещей, которые в Киеве считают неприемлемыми. При этом чиновник отказался подробно рассказывать о том, какие именно требования озвучила российская делегация.

Украинский чиновник подчеркнул, что Украина имеет опыт разного рода переговоров с Москвой, а с 2014 года прошло уже много раундов российско-украинских переговоров. Он утверждает, что украинские власти знают, как реагировать на озвученные Россией требования.

При этом Тихий называет основной целью украинской делегации прекращение боевых действий при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Он назвал такое требование логичным, учитывая, что для ведения серьёзных переговоров необходимо прекратить огонь. В то же время глава российской делегации Владимир Мединский не видит проблемы в том, что боевые действия продолжаются во время переговорного процесса, поскольку исторически переговоры сопровождались активной фазой боевых действий.