По этой причине Вашингтон пытается урегулировать конфликт путём дипломатии.

Заместитель специального представителя американского президента Морган Ортэгус в эфире Fox News, комментируя переговорный процесс между Украиной и Россией в Стамбуле, объяснила, что Дональд Трамп пытается свести обе стороны конфликта за столом переговоров, чтобы завершить боевые действия.

Американский чиновник подчёркивает, что если российско-украинский конфликт продолжится - никто не будет в выигрыше. Она напомнила, что администрация экс-президента Джо Байдена пыталась вести противостояние с Россией на истощение, но никто от этого не выиграл. По её словам, стратегия поставок оружия Украине по принципу «столько, сколько будет необходимо» не является планом победы.

По этой причине Вашингтон работает дипломатически, пытаясь исправить многолетнюю провальную стратегию прошлой администрации. Ортэгус признаёт сложность ситуации, но утверждает, что у Трампа есть для этого вопроса ключевая команда - Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс, которые усердно работают над тем, чтобы Украина и Европа могли оказаться в том положении, которое позволит им завершить российско-украинский конфликт.

Морган Ортэгус упомянула о наличии у Дональда Трампа «рычагов давления» на Россию, но не рассказала, в чём они выражаются и готов ли американский президент их задействовать.