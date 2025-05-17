Общая стоимость продовольствия на хранении составляет сто миллионов долларов, но уже в июле часть продукции выкинут.

После того, как новая администрация Белого дома принять решение закрыть Агентство по международному развитию (USAID), многие программы иностранной помощи были пересмотрены, в том числе гуманитарные поставки продовольствия для стран Африки и Ближнего Востока.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на американских складах хранится более 60 тысяч тонн продовольствия, закупленного у американских фермеров и производителей. Общая стоимость продукции оценивается в почти сто миллионов долларов.

Предполагалось, что гуманитарная помощь, находящаяся на складах в Джибути, Южно-Африканской Республике, Дубае и Хьюстоне должна была передана нуждающимся странам. Однако после закрытия USAID продовольствие продолжило лежать, учитывая отсутствие средств на его доставку. Отмечается, что часть продукции выбросят или отдадут на корм животным уже в июле, из-за истечения сроков годности.

Аналитики Reuters утверждают, что такого объёма продовольствия хватило бы на покрытие гуманитарных нужд более миллиона человек в течение трёх месяцев. Население сектора Газа могло бы не испытывать проблем с продовольствием в течение полутора месяцев. По данным Организации Объединённых Наций, одна тонна продовольствия (с зерном, бобами и маслом) позволяет покрыть ежедневную потребность примерно 1,660 человек.