Он опубликовал на своей странице надпись «8647», что может трактоваться как призыв к насильственным действиям.

Официальный представитель Секретной службы Соединённых Штатов Америки Энтони Гульельми прокомментировал ситуацию с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми (2013 - 2017), которого подозревают в призыве к покушению на Дональда Трампа, заявив, что расследование идёт. Он подчеркнул, что его ведомство осведомлено о публикации Коми в социальной сети X и оценивает пост на факт наличия потенциальной угрозы жизни американскому президенту.

Джеймс Коми опубликовал в X фотографию ракушек, выложенных в виде надписи «8647». Некоторые начали воспринимать данный пост как скрытый призыв к покушению на Дональда Трампа, учитывая особенности американского сленга:

86 («to 86») - жаргонное выражение, которое может означать «отказать в обслуживании», «избавиться/выбросить» или «казнить по закону»;

47 - обозначение Дональда Трампа как 47-го президента США.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм на своей странице в X согласилась с тем, что Коми призвал общественность к покушению на Трампа. Дональд Трамп-младший, известный своими резкими высказываниями, тоже считает, что экс-директор ФБР призывает американцев убить его отца.

Саам Джеймс Коми удалил пост в X, пояснив, что он хотел передать «политическое послание» и не осознавал возможную ассоциацию этих цифр с актом насилия. Как уже отмечалось выше, сленговое выражение «to 86» трактуется по-разному и даже используется военнослужащими для обозначения вышедшего из строя оборудования или завершившейся, провалившейся миссии.