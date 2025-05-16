Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Politico: В ЕС не пойдут на уступки перед США по примеру Великобритании для снятия пошлин
Европейские чиновники настаивают на неприемлемости даже 10-процентных тарифов.

Соединённые Штаты Америки продолжают вести переговоры с торговыми партнёрами, добиваясь заключения взаимовыгодных торговых соглашений с последующим ослаблением пошлин. На текущий момент ещё действует установленная Дональдом Трампом «тарифная пауза», в рамках которой импорт в штаты облагается только 10-процентным тарифом.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники, страны Европейского союза дали понять о готовности отвергнуть любую торговую сделку с Соединёнными Штатами Америки, которая будет предусматривать уступки вроде тех, на которые согласилась Великобритания.

Министр торговли Швеции Бенджамин Дуза в комментарии Politico объясняет, что если Вашингтон будет настаивать на 10-процентных тарифах в качестве неизбежной минимальной пошлины, в Европе готовы предпринять ответные меры. Шведский министр не рассчитывает на заключение торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки в ближайшие недели.

Американские официальные лица неоднократно говорили о том, что пошлины уровне 10% являются минимумом для импортных товаров. В рамках торгового соглашения Вашингтон готов снижать свои пошлины, но не ниже 10%. Некоторое время назад Лондон смог заключить торговую сделку с Вашингтоном, добившись ослабления пошлин, но универсальный 10-процентный тариф остался в силе и применим ко всем категориям товаров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #евросоюз #великобритания
Источник: politico.eu
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
1
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
3
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
2
Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
Xiaomi выпустила напольный вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с производительностью до 1752 м³/ч
+
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
4
С 2026 года ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей при выявлении противопоказаний
+
После заморозки проекта «Байкал» малая авиация России сосредоточится на модернизации самолётов Ан-2
+
Сбербанк и Т-Банк попали под санкции ЦБ за кредитные истории и препятствие проверкам
+

Популярные статьи

Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
35
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
9
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
1
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
1
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
13
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
52
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
70
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:58
Последователи фашистов - они такие.
Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новые санкции ЕС против России уже 20 мая
Bernigan
01:57
Нашел свой старый акк.Меня за правду забанили снова амудешники.Хочу посвятить клип из Нашей Раши моему другу и партнеру по жизни Ките. Хорошая ты баба Китя. Бывает снишься ты мне ночью ,стоишь ты в кр...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Алексей
01:57
Это полный бред для каждого ядра))) Из-за отдельного кеша для каждого ядра Очень сильно вырастут задержки, кеш 2 уровня МАКСИМАЛЬНО близко расположен и является частью ядра, а отдельный чиплет сильно ...
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
Dimon1996
01:50
А что с Физиксом не так?
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
Вадим Калинников
01:36
Вот доношу потребности: 1. Внятный гайдлайн по упаковке сторонних библиотек (как пример - Qt 6.4+, libzip) 2. Автоматизация сборки пакета. Чтобы в идеале можно было получать установщик в рамках CI/CD-...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Я - Константин
01:17
Radeon RX 580/590 в китайском исполнении новые валом на Озон предлагаются
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Mike3000
00:47
И где в оригинале говорится про начало 2025? Копи-пастера даже не смущает, что уже середина 2025... Опять жертва нейронки.
Electronic Arts требует возвращения сотрудников в офис — это вызывает недовольство среди работников
MriS
00:30
MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI стоит 30к, а не 40. На ней будет DMI4 x8 и другие плюшки 😅
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Евгений Емельянов
00:09
Пока идёт хотя бы гной. Можно доить..
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
Повелитель драных котов
23:58
То есть мат ,оскорбления это норма по вашему? Кто не вдохновился мосцой 3050 и мылом ,он тут доходил до угроз убийством было .да именно .ну и я иду по их же пути .они ровно то же самое делают -вон ниж...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем