Европейские чиновники настаивают на неприемлемости даже 10-процентных тарифов.

Соединённые Штаты Америки продолжают вести переговоры с торговыми партнёрами, добиваясь заключения взаимовыгодных торговых соглашений с последующим ослаблением пошлин. На текущий момент ещё действует установленная Дональдом Трампом «тарифная пауза», в рамках которой импорт в штаты облагается только 10-процентным тарифом.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники, страны Европейского союза дали понять о готовности отвергнуть любую торговую сделку с Соединёнными Штатами Америки, которая будет предусматривать уступки вроде тех, на которые согласилась Великобритания.

Министр торговли Швеции Бенджамин Дуза в комментарии Politico объясняет, что если Вашингтон будет настаивать на 10-процентных тарифах в качестве неизбежной минимальной пошлины, в Европе готовы предпринять ответные меры. Шведский министр не рассчитывает на заключение торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки в ближайшие недели.

Американские официальные лица неоднократно говорили о том, что пошлины уровне 10% являются минимумом для импортных товаров. В рамках торгового соглашения Вашингтон готов снижать свои пошлины, но не ниже 10%. Некоторое время назад Лондон смог заключить торговую сделку с Вашингтоном, добившись ослабления пошлин, но универсальный 10-процентный тариф остался в силе и применим ко всем категориям товаров.