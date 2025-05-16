Немецкий канцлер сослался на преувеличенную общественностью роль данных ракет.

Действующий канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно призывал прошлое немецкое правительство поставить Украине ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии около 500 километров. Тем не менее, новые немецкие власти пока не планируют поставки.

Немецкий канцлер объяснил (цитата ТАСС), что в настоящий момент данный вопрос не стоит на повестке дня. Политик подчеркнул, что поставка крылатых ракет Киеву требует значительного времени, в том числе для обучения украинских военных. Однако Украина по-прежнему может получать ракеты от Франции и Великобритании (SCALP-EG/Storm Shadow).

Мерц акцентирует внимание на преувеличенную общественностью роль Taurus в российско-украинском конфликте. Он считает, что Берлин сам предоставил стратегическое преимущество России, когда немецкие власти начали активно в публичном поле обсуждать поставки ракет.

Новый немецкий канцлер придерживается иной позиции: поставки не должны обсуждаться в публичном поле. Учитывая позицию Берлина, даже если Германия решит поставить Taurus украинской армии, официальных заявлений до последнего не будет, а соответствующая информация, вероятнее всего, будет освещаться лишь иностранными средствами массовой информации, опирающимися на анонимные источники.