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Nacvark
Норвегия поставит Украине все обещанные F-16 до конца 2025 года
Часть истребителей уже были переданы.

Министр обороны Туре Сандвик, чьи слова приводит Норвежская государственная вещательная компания (NRK), заявил, что до конца года его страна завершит передачу обещанных Военно-воздушным силам Украины истребителей F-16. В прошлом году Осло обещало Киеву шесть американских истребителей.

По его словам, поставки самолётов Украине идут по плану, а часть обещанных самолётов уже поставлена. Норвежский министр отказался вдаваться в подробности, не назвав точное количество поставленных или запланированных к поставке F-16, опираясь на соображения оперативной безопасности и результаты диалога с украинскими властями.

В то же время Туре Сандвик напомнил, что в прошлом году Норвегия потратила на Военно-воздушные силы Украины 1,3 миллиарда норвежских крон (около 130 миллионов долларов). Такой вклад позволил укрепить украинскую противовоздушную оборону совместно с другими участниками коалиции по ПВО.

Всего на вооружении Норвегии находилось три эскадрильи F-16 (около 60 самолётов). В 2022 году Осло сняли с эксплуатации устаревшие истребители, начав заменять их более современными F-35. Норвежские власти заказали у Соединённых Штатов Америки 52 истребителя.

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#украина #f-16 #норвегия
Источник: nrk.no
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