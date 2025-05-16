Часть истребителей уже были переданы.

Министр обороны Туре Сандвик, чьи слова приводит Норвежская государственная вещательная компания (NRK), заявил, что до конца года его страна завершит передачу обещанных Военно-воздушным силам Украины истребителей F-16. В прошлом году Осло обещало Киеву шесть американских истребителей.

По его словам, поставки самолётов Украине идут по плану, а часть обещанных самолётов уже поставлена. Норвежский министр отказался вдаваться в подробности, не назвав точное количество поставленных или запланированных к поставке F-16, опираясь на соображения оперативной безопасности и результаты диалога с украинскими властями.

В то же время Туре Сандвик напомнил, что в прошлом году Норвегия потратила на Военно-воздушные силы Украины 1,3 миллиарда норвежских крон (около 130 миллионов долларов). Такой вклад позволил укрепить украинскую противовоздушную оборону совместно с другими участниками коалиции по ПВО.

Всего на вооружении Норвегии находилось три эскадрильи F-16 (около 60 самолётов). В 2022 году Осло сняли с эксплуатации устаревшие истребители, начав заменять их более современными F-35. Норвежские власти заказали у Соединённых Штатов Америки 52 истребителя.