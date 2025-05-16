От решения Берлина зависит, возможно ли будет начать поставки российского газа в Европу через вторую ветку.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море не имеет лицензии на эксплуатацию от Берлина. По его словам, ситуация с сертификацией не должна измениться, по крайней мере, в ближайшее время.

Как известно, вторая ветка «Северного потока» была полностью проложена и готовилась к введению в эксплуатацию для увеличения пропускной способности по экспорту российского газа в Европу. Однако 22 февраля 2022 года немецкие власти полностью остановили сертификацию из-за решения российского президента Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии газопровод первой и второй ветки подвергся диверсии, в результате которой поставки газа были приостановлены, а ремонт требует новых инвестиций.

Ранее уже была информация о том, что Соединённые Штаты Америки и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российских энергоносителей в Европе. Предполагалось, что американские инвесторы могут выкупить часть «Северного потока-2», тем самым выступив посредниками в транзите газа через Балтийское море.