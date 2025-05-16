Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Германии не планируют сертифицировать «Северный поток-2»
От решения Берлина зависит, возможно ли будет начать поставки российского газа в Европу через вторую ветку.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что газопровод «Северный поток-2» в Балтийском море не имеет лицензии на эксплуатацию от Берлина. По его словам, ситуация с сертификацией не должна измениться, по крайней мере, в ближайшее время.

Как известно, вторая ветка «Северного потока» была полностью проложена и готовилась к введению в эксплуатацию для увеличения пропускной способности по экспорту российского газа в Европу. Однако 22 февраля 2022 года немецкие власти полностью остановили сертификацию из-за решения российского президента Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии газопровод первой и второй ветки подвергся диверсии, в результате которой поставки газа были приостановлены, а ремонт требует новых инвестиций.

Ранее уже была информация о том, что Соединённые Штаты Америки и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российских энергоносителей в Европе. Предполагалось, что американские инвесторы могут выкупить часть «Северного потока-2», тем самым выступив посредниками в транзите газа через Балтийское море.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#германия #северный поток #фридрих мерц
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
+
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
Китайская GAC показала конкурента Cybertruck и готовит его к мировому запуску
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
В Пентагоне оценили вероятность прямого конфликта США и России из-за Украины
2
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
4
С 2026 года ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей при выявлении противопоказаний
+
После заморозки проекта «Байкал» малая авиация России сосредоточится на модернизации самолётов Ан-2
+

Популярные статьи

Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
46
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
7
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
13
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
52
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
42
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
3
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
8
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
1

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
20:18
не смеши клоун.3050 всирает по полной твояюона конч полный
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Various Artists
20:08
Ждём, возможно единственную народную видеокарту с 16гб
Intel намекнула на Arc B770 — новая флагманская видеокарта может появиться на Computex 2025
Windmark_
20:06
Да похоронить уже давно пора эту франшизу. В говно превратили .
Intel намекнула на Arc B770 — новая флагманская видеокарта может появиться на Computex 2025
Чато-bот
20:02
Очень интересно, с нетерпением ждём-с.
Intel намекнула на Arc B770 — новая флагманская видеокарта может появиться на Computex 2025
Чато-bот
19:59
А как известно, первопричиной конфликта и была сама Некроина. Вот её-то ВС РФ и устраняют.
Мединский назвал целью переговоров с Украиной долгосрочный мир и устранение первопричин конфликта
Борис Ильясов
19:49
Тоже 4070S, но проблем с дровами нету. У тебя какая версия PCI Ex в матплате включена?
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
Mallory
19:48
Так этот человек нашел утилиту mx snapshot и думает что он разработчик дистрибутива. Что вы ходите, какой CI/CD в его исполнении? Он тут опозорился сказав что не знает что такое SVN и что его обязаны ...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Mallory
19:47
Так ответь по делу, как в твое поделие упаковать зависимости вроде Qt 6.4+ и libzip. Ну и заодно расскажи как в debian 7 запустить QT 6. ты же рассказываешь о прекрасной Backward compatibility. То е...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Chimbal
19:42
"трудно найти" - ну да, найти файл README.MD в комплекте с installer-SH прямо непосильная задача для разработчика... "Меньше пафоса, больше дела." - Не нравится что есть? В наличии масса "хотелок"? О...
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Bernigan
19:38
Каким 6600 классом повыше, никакого иного уровня производительности 6600 не даст, весь выигрыш 6600 только в том что её блоки целиком обрабатывают любые задачи, и нет разделения на РТ и растр, нет тен...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем