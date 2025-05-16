Он также не будет участвовать в переговорах 16 мая.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что не испытывает больших ожиданий относительно предстоящих переговоров между Украиной и Россией по урегулированию российско-украинского конфликта. При этом он надеется оказаться в этой ситуации неправым.

Глава американского внешнеполитического ведомства объясняет, что Россия отправила группу более низкого уровня, чем ожидалось. Изначальный план Вашингтона предусматривал встречу с российскими и украинскими делегациями на более высоком уровне, поэтому Марко Рубио и другие американские чиновники приехали. Однако с учётом новых обстоятельств меняется и состав американской делегации, которая уже не включает в себя государственного секретаря.

Рубио заключил, что не видит для себя причин рассчитывать на прорыв в этих переговорах. Он считает, что пока Трамп и Путин не начнут вести переговоры напрямую, как главы государств, успеха не будет.

Изначально предполагалось, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле пройдут 15 мая. В Киеве были огорчены составом российской делегации, посчитав её несоответствующей статусу украинской (состояла из близкого окружения Зеленского и министров), а переговоры были перенесены на 16 мая. Новая украинская делегация состоит из нижестоящих чиновников - заместителей министров и военных ведомств.