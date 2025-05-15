Об этом сообщает Axios, ссылаясь на Гуманитарный фонд Газы.

Правительство Израиля дало согласие на возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после двухмесячной блокады. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на заявление Гуманитарного фонда Газы (GHF).

GHF до конца месяца возобновит свою деятельность. Отмечается, что такое решение стало возможным по итогам переговоров с представителями правительства Израиля. Предполагается, что израильские власти начнут пропускать гуманитарные грузы в анклав в рамках уже существующих механизмов распределения помощи до того момента, пока не завершено строительство новых распределительных пунктов.

Гуманитарная организация работает над тем, чтобы в следующие 90-ти дней закупить и поставить в сектор Газа более 300 миллионов порций еды, опираясь на финансирование других фондов.