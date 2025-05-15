Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа
Об этом сообщает Axios, ссылаясь на Гуманитарный фонд Газы.

Правительство Израиля дало согласие на возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа после двухмесячной блокады. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на заявление Гуманитарного фонда Газы (GHF).

GHF до конца месяца возобновит свою деятельность. Отмечается, что такое решение стало возможным по итогам переговоров с представителями правительства Израиля. Предполагается, что израильские власти начнут пропускать гуманитарные грузы в анклав в рамках уже существующих механизмов распределения помощи до того момента, пока не завершено строительство новых распределительных пунктов.

Гуманитарная организация работает над тем, чтобы в следующие 90-ти дней закупить и поставить в сектор Газа более 300 миллионов порций еды, опираясь на финансирование других фондов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#израиль #хамас #сектор газа
Источник: axios.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
12
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
3
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Ugreen представила пауэрбанк PB532 емкостью 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
Обновление RPCSX-UI-Android расширяет возможности эмулятора PS3 для Android
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
+
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1

Популярные статьи

В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
119
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
16
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
6
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
22
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
5
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
51
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
11:46
Бандер-логи - это там у вас. С кастрюлями на бошках.
Спецборт из Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково
OgoGoLog
11:40
АУШный мусорный диалект как раз подходит для размышления об Украине. "Какая страна, такие и думы".
Стал известен состав делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле
Alexey B
11:37
В свете современных реалий производительность современного железа предыдущих поколений достаточно для большинства применений домашнего использования. Необходимости получения предельной производительно...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Bernigan
11:28
Упоротые карты за 100к покупают, и ради чего? Ради вот этого мыла
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
aoxoa1
11:26
Да у меня сборка на двух зионах 13 года больше в синебенче жмет))
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Chihonya
11:22
Среди упоротых вроде тебя нищуков)))
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
OTVaL
11:18
Аккуратно фольгой чип обклеить, шоб ниче не замкнуло, и пшла их защита нахер
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
Михаил Кривопалов
11:00
( посмотри, что такое риторический вопрос) в Гугле забанили? Или самому религия не позволяет? Впечатываем в поисковик "сколько строил СССР подводных лодок в год" и первое что показывает, данные на 199...
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Олег Власов
10:58
Бандерлог иди своих ищи.
Спецборт из Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково
Олег Власов
10:57
Если у вас такой ник,то это не значит,что вы Александр Македонский.Или вы приравняли себя к великим?
Спецборт из Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем