Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп пообещал, что даст шанс Сирии на восстановление, сняв введённые при президентстве Башара Асада санкции. После встречи с президентом страны Ахмедом Хусейн аш-Шараа американский политик одобрительно высказался в адрес нового лидера страны, пожелав ему удачи.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент на своей странице в социальной сети X сообщил об официальном старте процедуры по смягчению санкций Вашингтона против Дамаска. Не уточняется, какие именно рестрикции будут сняты в первую очередь и как долго американские власти согласуют снятие с сирийского государства всех ограничений.

В Белом доме также сообщили о том, какие советы дал Дональд Трамп новому сирийскому президенту:

нормализовать отношения с Израилем; отдать приказ иностранным боевикам покинуть Сирию; депортировать палестинских боевиков; помочь США в борьбе с ячейками террористических организаций на северо-востоке страны; взять на себя ответственность за центры содержания террористов.

Ахмед Хусейн аш-Шараа пригласил американские компании инвестировать в Сирию, в том числе в добычу нефти и газа.