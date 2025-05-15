Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп пообещал, что даст шанс Сирии на восстановление, сняв введённые при президентстве Башара Асада санкции. После встречи с президентом страны Ахмедом Хусейн аш-Шараа американский политик одобрительно высказался в адрес нового лидера страны, пожелав ему удачи.
Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент на своей странице в социальной сети X сообщил об официальном старте процедуры по смягчению санкций Вашингтона против Дамаска. Не уточняется, какие именно рестрикции будут сняты в первую очередь и как долго американские власти согласуют снятие с сирийского государства всех ограничений.
В Белом доме также сообщили о том, какие советы дал Дональд Трамп новому сирийскому президенту:
- нормализовать отношения с Израилем;
- отдать приказ иностранным боевикам покинуть Сирию;
- депортировать палестинских боевиков;
- помочь США в борьбе с ячейками террористических организаций на северо-востоке страны;
- взять на себя ответственность за центры содержания террористов.
Ахмед Хусейн аш-Шараа пригласил американские компании инвестировать в Сирию, в том числе в добычу нефти и газа.