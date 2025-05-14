В ЕС нет правовой базы для принятия соответствующего решения.

Вчера президент Франции Эммаюнэль Макрон в интервью TF1 ответил на вопрос, почему Европейский союз не конфискует российские активы, которые были заморожены в 2022 году в рамках санкций. Большая их часть находится на счету бельгийского депозитария Euroclear, а в целом Москва потеряла доступ к более чем 300 миллиардам долларов.

Французский президент объяснил, что у Европы попросту нет правовой базы для конфискации российских активов. Однако он подчеркнул, что европейские страны ежемесячно получают доходы от российских активов, используя их для финансирования помощи Украине, в том числе военной. Страны «Большой семёрки» (G7) также выделили Киеву кредит на сумму 50 миллиардов долларов, где возврат средств осуществляется за счёт доходов от замороженных российские активы.

Макрон считает важным обеспечить механизм удерживания активов, чтобы не дать России вернуть их, в случае раскола на Западе относительно санкционного режима в отношении России.

Сейчас в Европейском союзе каждые полгода голосуют за продление санкций, которые как раз таки предусматривают заморозку активов. Если одна из стран-участников европейского сообщества проголосует против продления санкций - ограничения будут сняты, а активы - разморожены.