По его словам, в инициативе готовы принять участие Великобритания, Франция, Германия и Польша. В Варшаве опровергают своё участие.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Соединённые Штаты Америки обсуждают с европейскими союзниками развёртывание их войск на украинских территориях, а именно - к западу от Днепра, вне зоны досягаемости России.

Американский дипломат уточнил, что в инициативе по отправке «сил устойчивости» готовы принять участие не только Великобритания, Франция и Германия, но и Польша.

Келлог подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки в первую очередь выступают за всеобъемлющее прекращение огня, чтобы перейти к другим вопросам, начиная от статуса территорий, заканчивая использованием Запорожской атомной электростанции, возвращением детей и перспектив членства Украины в НАТО.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш всё же уточнил, что Варшава выступает против размещения своих военных на территории Украины. Он предположил, что Кит Келлог имел в виду готовность польских властей поддержать миссию логистическим путём.