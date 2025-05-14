Он готов дать стране шанс на восстановление.

Дональд Трамп, чьи слова приводит издание NBC News, на форуме в Саудовской Аравии заявил, что отдаст приказ о снятии санкций против Сирии, дав стране «шанс стать великой». Он подчеркнул, что американские рестрикции были жёсткими и парализующими, но выполняли свою функцию.

Теперь же, по словам американского президента, настало время для Сирии «сиять». Он пожелал удачи Дамаску, посоветовав им сделать что-то очень особенное, как это сделала Саудовская Аравия.

Введённые Соединёнными Штатами Америки и странами Европы санкции в отношении Сирии препятствуют восстановлению страны после гражданской войны. Дамаск испытывает проблемы даже с погашением задолженности перед международными организациями из-за нехватки иностранной валюты, что мешает сирийским властям брать новые кредиты на восстановление.

Ранее ряд иностранных средств массовой информации, включая Reuters и The Times, писали о планах правительства Сирии предложить Соединённым Штатам Америки заключить ресурсную сделку по типу той, что была подписана с украинскими властями. Помимо этого, сирийские власти предложат Трампу построить в Сирии небоскрёб Trump Tower.