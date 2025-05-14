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Nacvark
Макрон заявил, что Франция не может наращивать поставки оружия Украине
Страна не может продолжать поставки без ущерба собственным вооружённым силам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью TF1 прокомментировал критику относительно недостаточных поставок оружия Украине, заявив, что страна не была подготовлена к длительному военному конфликту высокой интенсивности. У него есть опасения, что наращивание поставок оружия украинской армии может обезоружить французских военных.

Французский президент объясняет, что Париж не может поставить Украине то, чего у него нет. Помимо этого, французские власти не готовы лишить свою армию вооружения.

Макрон напомнил, что Франция поставила украинской армии самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые доказали свою эффективность. Более того, передавались даже те артиллерийские системы, которые изначально предназначались для других стран, в частности, Дании. Французские власти сделали всё, чтобы увеличить объём оказываемой военной помощи, но дальнейшие поставки неминуемо нанесут ущерб вооружённым силам Франции.

Впрочем, как известно, французский оборонно-промышленный комплекс продолжает наращивать военное производство. Так, например, компания Safran планирует в этом году произвести 1,2 тысячи авиационных бомб типа AASM Hammer.

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#украина #франция
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