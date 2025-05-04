В прошлом году было произведено 830 авиабомб, которые успели зарекомендовать себя среди украинских военных.

В прошлом году во Франции компания Safran произвела 830 авиационных бомб AASM Hammer класса «воздух - земля», которые поставляются Вооружённым силам Украины. Как известно со слов министра обороны Франции Себастьена Лекорню, украинская армия получает пятьдесят авиационных бомб французского производства ежемесячно. Авиабомбы могут быть установлены на советские истребители класса МиГ и Су, прошедшие модификацию. Помимо прочего, у украинской армии есть уже и западные самолёты, которые могут выступить носителями AASM Hammer.

Однако в этом году Safran планируют произвести как минимум 1,200 авиационных бомб данного класса, поскольку они продолжают пользоваться спросом в украинской армии. Об этом пишет издание La Parisen.

В материале издания акцентируется внимание на том, что AASM Hammer для Украины более предпочтительнее, чем американские JDAM: первые являются управляемые, а вторые - полагаются на GPS-сигнал, который зачастую глушится российской армией и не даёт снаряду достичь цели.

La Parisen, приводя слова представителя компании Safran, подчёркивает важность французских авиабомб для украинской армии, которая впервые получила их осенью 2023 года. Отмечается, тогда украинские истребители советского производства были модифицированы менее чем за четыре месяца, чтобы стать носителями AASM Hammer, в то время как применяемые тогда JDAM не смогли поразить ни одной цели из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.