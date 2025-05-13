Трамп хотел поместить в тюрьме до 30 тысяч мигрантов, но предложение столкнулось с трудностями.

В рамках крупномасштабной операции по депортации нелегальных мигрантов Дональд Трамп поручил Пентагону разместить в тюрьме в Гуантанамо до 30 тысяч человек, которые совершали преступления во время своего незаконного пребывания в штатах.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки проинформировало Конгресс о расходах на перевозку мигрантов в залив Гуантанамо. С 20 января по 8 апреля американские военные потратили 21 миллион долларов, проведя 46 рейсов, которые в сумме длились 802,5 часа. Средняя стоимость полёта для военных самолётов оценивается в 26 тысяч долларов в час.

Несмотря на это, в Пентагоне так и не смогли разместить 30 тысяч мигрантов в Гуантанамо. По словам представителя Пентагона, сейчас в тюрьме пребывает всего лишь 32 мигранта. Всего в тюрьме за четыре месяца разместили менее 500 мигрантов, но одновременно там находилось не более 200 человек. Предполагается, что их возвращали обратно в Соединённые Штаты Америки, размещая в других тюрьмах.

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен раскритиковала Трампа за растрату военных ресурсов и денег американских налогоплательщиков, которые ушли на «политические трюки» и не обеспечили безопасность.