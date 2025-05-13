Представитель международной организации подтвердил готовность поддержать любые значимые инициативы в этом направлении.

Представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что международная организация с воодушевлением воспринимает мирные инициативы, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта.

По его словам, в ООН всё ещё пытаются получить больше деталей относительно возможных переговоров, но, так или иначе, международная организация воодушевлена инициативами по установлению 30-дневного прекращения огня и ведению прямых переговоров между украинскими и российскими властями. Дюжаррик добавил, что в ООН готовы поддержать любые инициативы в этом направлении.

На вопрос о том, может ли генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетить Стамбул 15 мая, Стефан Дюжаррик предложил посмотреть, что произойдёт, поскольку глава международной организации занят многими делами.

Как известно, Украина и Россия могут возобновить мирные переговоры в Стамбуле уже в четверг. При этом пока непонятно, кто будет представлять Москву и Киев. Украинские власти настаивают на прямых переговорах на уровне глав государств.