Тегеран подтверждает свой отказ от оказания военной помощи какой-либо из сторон российско-украинского конфликта.

Не так давно была информация от издания Reuters о готовящихся поставках России ракет малой дальности Fath-360 и пусковых установок. Предполагалось, что поставки могут быть осуществлены через посредников или иностранные торговые суда, чтобы не привлекать внимания международного сообщества.

В Иране опровергли информацию издания, назвав её «необоснованной и нелепой». Об этом сообщает Международная служба Иранского радио и телевидения (IRIB), сославшись на заявление постоянного представительства Тегерана при Организации Объединённых Наций.

Иранские власти сожалеют о том, что Reuters продолжают практику публикации «безосновательных обвинений» в отношении Ирана. Отмечается, что Тегеран воздержится от предоставления военной помощи какой-либо из сторон российско-украинского конфликта, пока боевые действия между Россией и Украиной продолжаются.

Как известно, официально в Иране опровергают оказание военной помощи российской армии, в том числе путём передачи технологий, связанных с производством ударных беспилотников типа Shahed.