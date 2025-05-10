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Nacvark
Трамп подписал указ о строительстве центра для бездомных ветеранов США
Средства для данного проекта получат за счёт сэкономленных денег на приютах для нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп подписал указ о создании национального центра для бездомных ветеранов, который будет финансироваться за счёт средств, полученных от снижения стоимости услуг для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает издание Fox News, чью новость опубликовал на своей странице в Truth Social сам американский президент.

В рамках данного указа американский президент поручает учредить Национальный центр воинской независимости, на территории кампуса по делам ветеранов в Западном Лос-Анджелесе. Упоминается, что в Лос-Анджелесе проживает около трёх тысяч бездомных ветеранов - больше, чем в любом другом городе Соединённых Штатов Америки.

В Белом доме считают, что такое решение позволит американским ветеранам получить новую возможность построить свою жизнь. Ветераны будут иметь право обращаться в центр за помощью, льготами и услугами, на которые имеют право, в том числе за лечением от зависимостей. Предполагается, что к 2028 году в центре разместят до 6 тысяч бездомных отставных военнослужащих.

Ещё в 2016 году Дональд Трамп, до избрания на первый президентский срок, говорил о тяжёлой судьбе американских ветеранов. В пример он тогда привёл одного ветерана, рассказавшего, что ему пришлось неделю ждать приёма к врачу. Однако на самом приёме врач извинился, что не может взяться за него, поскольку уходит в отпуск. В то же время нелегальные мигранты продолжали получать социальную помощь от государства, включая бесплатную медицину в рамках льготной страховки.

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#сша #дональд трамп
Источник: foxnews.com
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