Он возмущён воспрепятствованием его поездке в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал на своей странице в социальной сети X обращение к Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, обвинив её в попытке опустить новый «железный занавес».

Глава словацкого правительства отреагировал на обвинения Каллас о том, что он находится «не на той стороне». Политик задался вопросом, каким образом почтение памяти о более 60 тысячах погибших солдат Красной Армии в битве за Словакию относится к текущей международной ситуации. Он напомнил, что Кая Каллас не имеет полномочий критиковать действия премьер-министра суверенного государства, подходящего ко всем вопросам с конструктивом.

Роберт Фицо также спросил главу евродипломатии, как можно вести дипломатию и внешнюю политику, если не проводить встречи с иностранными лидерами и продолжать нормальный диалог, даже по тем вопросам, где взгляды политиков расходятся.

Ранее Кая Каллас раскритиковала Роберта Фицо за поездку в Москву и личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, упомянув, что он выбрал не ту сторону.