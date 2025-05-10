Об этом премьер-министр Роберт Фицо сообщил российскому коллеге Владимиру Путину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит издание ТАСС, в разговоре с российским коллегой Владимиром Путин заявил о готовности Братиславы заблокировать предложенный Европейской комиссией (ЕК) план по отказу от импорта российских энергоносителей.

По его словам, если Европейский союз прибегнет к одобрению плана по отказу от российских энергоносителей единогласным решением, в таком случае Словакия задействует право вето, чтобы заблокировать решение о запрете импорта из России.

Фицо также раскритиковал антироссийские санкции, подчеркнув, что они несут вред для самого Европейского союза и не оказывают никакого эффекта на Россию.

Что касается плана по отказу от российских энергоносителей, стоит прояснить, что, вероятнее всего, для его принятия не нужно будет единогласное решение. Когда речь заходит о санкциях, европейские страны действительно принимают решение единогласно, поскольку это затрагивает общеевропейскую внешнюю и оборонную политику. Однако ограничения на импорт предполагают меры внутреннего регулирования, поэтому решение может приниматься лишь квалифицированным большинством из числа стран, представляющих не менее 65% населения Европы. Как раз в таком случае ни Словакия, ни Венгрия не смогут заблокировать план ЕК.