Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

На сайте правительства Германии опубликовано заявление по итогам телефонного разговора немецкого канцлера Фридриха Мерца с американским коллегой Дональдом Трампом, которые подтвердили, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны Берлин и Вашингтон остаются незаменимыми друг для друга партнёрами.

Политики договорились тесно сотрудничать для урегулирования российско-украинского конфликта. Мерц поддержал призыв Трампа к России, о необходимости установления прекращение огня вдоль линии боевого соприкосновения, чтобы создать пространство для переговорного процесса между Киевом и Москвой. Трамп сообщил о готовности решительно поддерживать все усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими странами по достижению прочного мира между Украиной и Россией.

Фридрих Мерц и Дональд Трамп условились быстро разрешать возникающие торговые споры. Помимо этого, немецкий канцлер и американский президент договорились поддерживать тесные контакты и объявили о взаимных визитах в Соединённые Штаты Америки и Германию.

Примечательно, что несколько дней назад Мерц призвал Соединённые Штаты Америки держаться подальше от внутренней политики Германии, в частности, от партийно-политических оценок. Связано это с кампанией Вашингтона по поддержке ультраправой партии Альтернатива для Германии (АДГ) на фоне парламентских выборов в стране.