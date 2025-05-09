Американский президент рассчитывает, что страны достигнут соответствующего соглашения.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, а Соединённые Штаты Америки призывают к 30-дневному безоговорочному прекращению огня.

Американский президент выразил надежду, что такое перемирие состоится и будет соблюдаться обеими сторонами. В случае, если прекращение огня будет нарушено одной из сторон, Вашингтон и его партнёры введут против такой страны дополнительные санкции. Политик подчеркнул свою приверженность обеспечению мира между Россией и Украиной.

Трамп акцентирует внимание на том, что долгосрочное перемирие в конечном итоге приведёт к мирному соглашению между странами. Он считает, что всё это можно сделать в очень короткие сроки.

«Я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», - заключил политик.

Украинские власти поддерживают предложенное Соединёнными Штатами Америки 30-дневное прекращение огня. Позиция Москвы по данному вопросу остаётся неоднозначной, поскольку российские власти хоть и готовы на такое перемирие, но указывают на определённые нюансы. По инициативе России было объявлено два краткосрочных перемирия.