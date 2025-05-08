Министр иностранных дел страны Александр Добриндт приводит в действие новую миграционную политику.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, входящий в новое правительство Фридриха Мерца, выполнил ключевое предвыборное обещание немецкого канцлера и закрыл въезд для мигрантов-просителей убежища, которые до недавних пор могли без документов пересечь границу и находиться в стране до решения компетентных органов. Помимо этого, немецкое правительство ужесточает пограничный контроль, о чём более подробно рассказывает местное издание Der Spiegel.

В Германии планируют установить вдвое больше контрольно-пропускных пунктов (на данный момент их около пятидесяти), нарастить количество пограничников на службе и даже ввести двенадцатичасовые смены для сотрудников пограничной службы.

Предполагается, что теперь сотрудники пограничных служб перейдут с привычного восьмичасового на двенадцатичасовой рабочий день. Помимо этого, к ним примкнут сотрудники полицейских служб быстрого реагирования в количестве 1,2 тысячи человек. На текущий момент государственную границу Германии охраняет 11 тысяч пограничников, к которым присоединятся ещё 3 тысячи человек.

По данным Der Spiegel, пока что западная граница страны ещё не была усилена. Александр Добриндт не собирается полностью закрывать границу для мигрантов, поскольку это крайне негативно отразится на показателях нелегальной миграции в соседние страны.