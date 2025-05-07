Заявление указывает на очередной перенос сроков поставки самолётов.

Ещё в 2024 году правительство Бельгии пообещало поставить Украине 30 истребителей F-16. Позже срок поставок перенесли на конец 2025 года, а после - на конец 2026 года. Новое заявление министра обороны Тео Франкена (цитата ТАСС) во время выступления в американском аналитическом центре Атлантический совет указывает на очередной перенос сроков поставки самолётов.

По словам бельгийского министра, Брюссель поставит Киеву тридцать единиц авиационной техники «в ближайшие годы». Он подчеркнул, что сроки поставок F-16 напрямую зависят от того, как быстро бельгийская армия получит истребители F-35, которыми страна перевооружается.

Тео Франкен также упомянул о намерениях Бельгии заказать у Соединённых Штатов Америки ещё 11 истребителей F-35 в дополнение к уже заказанным 34 единицам авиационной техники. Он назвал повышение расходов на оборону и усиление противовоздушной обороны одним из приоритетов действующего правительства.

На текущий момент Украина уже получила несколько партий американских истребителей от Нидерландов и Дании. На вооружении страны около 20 единиц F-16, два из которых были утрачены.