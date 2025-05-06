Источники издания в греческом правительстве опровергают планы поставлять Киеву свои батареи.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет о запланированной поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot до ежегодного саммита НАТО в июне. Отмечается, что программа по поставке Киеву дополнительных американских систем была запущена при экс-президенте Джо Байдене, а Дональд Трамп не остановил её.

При этом источники издания в правительстве Греции опровергают своё участие в программе, подчёркивая, что передача украинской армии греческих систем Patriot не обсуждается. Не уточняется, какие страны в таком случае поставят зенитно-ракетные комплексы.

О возможных поставках Patriot писало издание The New York Times. Грецию называли возможным донором американских систем, поскольку страна имеет незадействованные комплексы в Саудовской Аравии. Помимо этого, допускалась поставка Patriot из Израиля, где сняли с эксплуатации американские системы противовоздушной обороны, ввиду замены их на комплексы собственного производства.

Reuters напоминают, что ранее Владимир Зеленский, рассказывая подробности разговора с Дональдом Трампом в Ватикане, упоминал обсуждение с американским президентом поставок дополнительных систем противовоздушной обороны.