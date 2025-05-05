Об этом издание узнало от американских чиновников на условиях анонимности.

Издание The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников на условиях их анонимности, пишет, что уже летом Украина может получить два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot. При этом источники издания отказались комментировать то, как относится к этому Дональд Трамп, которого Зеленский просил о поставке дополнительных батарей противовоздушной обороны.

По данным издания, одна из американских систем сейчас дислоцироваться в Израиле, но снята с эксплуатации, что делает возможным её поставку Украине после капитального ремонта. Другая система может быть передана Германией или Грецией. Вашингтон же не намерен поставлять собственные батареи Patriot, хотя одобрил идею реэкспорта данных систем, что может свидетельствовать об удовлетворении Трампом просьбы Зеленского.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джеймс Хьюитт в комментарии изданию отказался комментировать информацию, подчеркнув, что Трамп желает добиться урегулирования российско-украинского конфликта. The New York Times акцентируют внимание на том, что после поставок Patriot из Израиля, Германии или Греции украинская армия будет иметь десять зенитно-ракетных комплексов американского производства.

Ранее греческое издание Kathimerini писало о требовании Соединённых Штатов Америки к Греции передать Украине свободную систему Patriot, которая используется в Саудовской Аравии.