«Генеральские чистки» затронут как генералов самого высокого уровня, так и обычных.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона сократить количество «четырёхзвездочных» генералов и адмиралов в армии (всего их 37 человек) как минимум на 20%. Об этом пишет издание CNN, ознакомившись со служебной запиской.

Примечательно: В США существует шесть генеральских званий - бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, генерал армии и генерал армий (размещено в порядке иерархии). Соответственно, бригадный генерал - одна звезда, а генерал - четыре звезды. Генерал является самым высоким званием в мирное время, а звание «пятизвёздочный генерал» (аналог маршала) может быть присвоено исключительно в военное время. Звание генерала армий при жизни было присвоено только одному человеку - Джону Дж. Першину.

По данным издания, подписанный Хегсетом меморандумом также предусматривает сокращение число генеральского состава в Национальной гвардии на 20% и на 10% общее число генералов во всей армии. Всего в Соединённых Штатов Америки около 900 генералов и адмиралов.

Шеф Пентагона считает сокращение генеральского состава критическим важным шагом на пути к оптимизации структуры, переполненной избыточным количеством генеральских и адмиральских должностей. Предполагается, что в рамках данного решения возможно объединение оперативных командований.

CNN писало о готовящемся в Соединённых Штатах Америки сокращении генеральского состава по инициативе Пита Хегсета на фоне правительственных усилий по увольнению.