Они могут сбивать воздушные цели.

С недавних пор Вооружённые силы Украины вновь активизировали активность безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Чёрного моря. Как известно от украинских официальных лиц, армия страны начала использовать новые катера типа Magura V7.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, комментируя в интервью The War Zone применение БЭК в Чёрном море, подтвердил использование украинской армией Magura V7. По его словам, ключевое отличие данной модели от Magura V7 заключается в оснащении катера средствами противовоздушной обороны (ракетами-перехватчиками).

Украинский генерал добавил, что с января 2025 года ВСУ начали использовать в Magura V7 поставляемые Соединёнными Штатами Америки ракеты AIM-9 Sidewinder (конкретно - AIM-9M) класса «воздух - воздух», хотя ещё недавно украинская армия оснащала их советскими Р-73.

The War Zone акцентируют внимание на том, что главное отличие AIM-9M от Р-73 заключается в дополнительной защите от средств инфракрасного противодействия, улучшенной способности распознавания фона и ракетном двигателе с пониженным дымлением - всё это делает ракету менее уязвимой к перехвату. Примечательно, что американская ракета (в модификации AIM-9M) класса «воздух - воздух», как и советская, были впервые приняты на вооружение в 1983 году.